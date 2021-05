Foot - PSG

PSG : Pep Guardiola envoie un avertissement aux Parisiens !

Publié le 3 mai 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG et Manchester City s’affronteront ce mardi en demi-finale retour de la Ligue des champions, Pep Guardiola ne compte pas laisser passer sa chance d’atteindre la finale de la prestigieuse compétition européenne.

Après s’être incliné 2-1 au Parc des Princes la semaine dernière, le PSG est désormais dos au mur à la vieille de sa demi-finale retour contre Manchester City. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino n’auront pas droit à l’erreur face aux hommes entraînés par Pep Guardiola qui seront vraisemblablement sacrés champions de Premier League d’ici peu. Et le moins que l’on puisse dire est que les Parisiens n’arriveront pas avec de grandes certitudes ce mardi à 21h. Et pour cause, l’une de leurs grandes armes offensives est actuellement incertaines pour la rencontre, à savoir Kylian Mbappé. Victime d’une contracture au mollet droit, l’international français de 22 ans pourrait, au minimum, ne pas être en mesure de débuter la rencontre. De quoi conduire Pep Guardiola et les siens à se relâcher ? Pas vraiment…

« Il faut penser à ce qu'il faut faire pour gagner le match de mardi »

En effet, présent en conférence de presse ce lundi, l’ancien entraineur du FC Barcelone et du Bayern Munich estime que ses hommes devront mettre tous les ingrédients possibles comme ils savent bien le faire pour s’imposer. Et ce d’autant plus qu’il ne croit pas en une absence de Kylian Mbappé pour ce choc. « Je m'attends à ce qu'il joue. Il va jouer, j'en suis convaincu. Je suis content qu'il joue. Pour le monde du football et ce match, j'espère qu'il va jouer » a d’abord lancé le Catalan, avant de poursuivre sur son approche de cette rencontre face au PSG. « C’est un privilège de vivre ce moment. Un privilège car c'est la première fois pour beaucoup. il faut gagner mardi et puis on verra bien. Chaque demi-finale est différente. Chaque année, chaque situation est différente. On est dans un bon moment mais il faut penser à ce qu'il faut faire pour gagner le match de mardi . Voilà notre approche. C'est un autre match. On a un tout petit avantage et il faut jouer pour gagner cette rencontre. Je ne sais pas si c'est le match le plus important depuis que je suis à City. C'est notre première fois en demi-finale et on connait l'objectif. Il faut rester calme et tranquille. C'est important pour tout le monde, le staff, les joueurs et le personnel. Je vais dire aux joueurs de bien dormir. Mardi on manger ensemble. On sait qui nous sommes et il faut rester concentré sur nous. On sait ce que l'on doit faire », a expliqué Pep Guardiola dans des propos rapportés par RMC Sport .

« Jouer le PSG, c’est comme jouer contre Madrid, Chelsea, le Barça… »