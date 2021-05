Foot - PSG

PSG - Malaise : Guardiola monte au créneau pour Mbappé et Neymar !

Publié le 3 mai 2021 à 16h15 par T.M.

Passés à côté de leur match à l’aller contre Manchester City, Neymar et Kylian Mbappé ont été critiqués. Cependant, ils peuvent compter sur le soutien… de Pep Guardiola.

Si le PSG veut se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, il faudra voir un grand Neymar et un grand Kylian Mbappé ce mardi sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Pour les deux stars du club de la capitale, il faudra ainsi se racheter du match aller, où ils étaient passés à côté et avaient livré une prestation décevante. Une contre-performance qui avait d’ailleurs valu de nombreuses critiques à Neymar et Mbappé. Néanmoins, d’autres sont venus à leur secours, comme cela a notamment été le cas de Pep Guardiola.

« Vous voulez les juger car ils ont perdu ? »