Mercato - PSG : Recalé pour Neymar, le Barça garde espoir !

Publié le 3 mai 2021 à 15h15 par T.M.

Dernièrement, le FC Barcelone se serait rapproché du PSG pour un transfert de Neymar. Et bien que la porte ait été fermée par les Parisiens, cela n’aurait visiblement pas impacté les envies blaugrana.

Le feuilleton Neymar est clairement reparti pour un tour. En effet, alors que le Brésilien aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le PSG pour prolonger, rien n’est encore officiel. Et pour cause… Le joueur de Mauricio Pochettino retarderait cette annonce dans l’optique de débloquer son retour au FC Barcelone. Ces derniers jours, RAC1 a d’ailleurs lâché une bombe à ce sujet, révélant que Neymar et le Barça discutaient en coulisse, tandis que des contacts avaient également été amorcés entre les Blaugrana et le PSG. Toutefois, la réponse parisienne aurait été très claire : un transfert n’est pas d’actualité.

La confiance du Barça