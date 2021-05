Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi… Une tendance claire se dessine pour leur avenir !

Publié le 3 mai 2021 à 12h45 par H.G. mis à jour le 3 mai 2021 à 12h50

Alors que le Neymar est annoncé vers le FC Barcelone tandis que Lionel Messi serait ciblé par le PSG, ces deux dossiers n’auraient que peu de chances de se produire indépendamment.

Depuis maintenant plusieurs semaines, la presse catalane a décidé de relancer le feuilleton liant Neymar vers un retour au FC Barcelone. En effet, bien que le Brésilien ait trouvé un accord avec le PSG dans l’optique d’une prolongation de son contrat jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option comme nous vous l’avons annoncé, les médias espagnols affirment que le joueur de 29 ans souhaite de nouveau effectuer son retour au Barça, et ce dans un contexte où Lionel Messi est lui-aussi annoncé dans le viseur du PSG. En effet, Paris se verrait bien accueillir l’international argentin dans le cadre d’un transfert libre s’il ne prolonge pas son contrat expirant le 30 juin prochain. En ce sens, le club francilien aurait même transmis une offre contractuelle au natif de Rosario dernièrement selon les informations de Marcelo Bechler.

Neymar et Lionel Messi veulent refaire équipe ensemble, pas changer de club