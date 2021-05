Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris, Barça… Cette mise au point sur l’avenir de Neymar !

Publié le 3 mai 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que la presse catalane n’a de cesse d’annoncer que Neymar souhaite de nouveau rejouer au FC Barcelone, la journaliste proche du Brésilien Isabela Pagliari a tenu à mettre les choses au clair, et ce dans un contexte où le numéro 10 du PSG est pleinement focalisé sur le choc contre Manchester City prévu ce mardi.

Le feuilleton liant Neymar vers un retour au FC Barcelone semble être pleinement relancé du côté de l’Espagne. En effet, depuis maintenant plusieurs jours, la presse catalane n’a de cesse d’affirmer que l’international brésilien de 29 ans aurait paralysé sa prolongation au PSG dans l’optique de tenter de retourner au Barça afin d’y évoluer de nouveau aux côtés de Lionel Messi. Et attrait ne serait pas à sens unique puisque d’autres échos ont affirmé que le FC Barcelone verrait d’un bon oeil la perspective d’un retour de son ancien numéro 11, actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022. Bref, si l’on ne croit les nouvelles venues de l’autre côté des Pyrénées, Neymar serait en train de faire faux-bond au club parisien malgré un accord trouvé pour sa prolongation jusqu’en 2026 avec une année optionnelle supplémentaire comme nous vous l’avons annoncé.

« La presse espagnole parle de n'importe quoi »

Cependant, aux yeux de la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, toutes ces rumeurs sont infondées à l’heure actuelle. En effet, de passage sur l’antenne d’ Europe 1 , celle qui est réputée proche de Neymar et des joueurs brésiliens du PSG a tenu à fermement démentir tous les bruits qui viennent actuellement d’Espagne. « Les négociations avec Neymar sont toujours en bonne voie. Je vois que la presse espagnole parle de n'importe quoi, mais je sais qu'il reste encore des choses à régler dans le dossier de Neymar. Mais s'il n'était pas le joueur que Paris voulait et le leader du projet PSG ce ne serait pas lui qui aurait présent en conférence de presse avant le match aller contre Manchester City. C’est le club qui a souhaité cela, ce n'est pas le joueur qui l'a demandé. Cela démontre que le club compte sur Neymar. Je pense juste que sa prolongation (jusqu'en 2026, assorti d'une année en option) est juste une question de timing. Il faut être patient dans ce dossier. Je n'espère pas que cela va durer et devenir un feuilleton pour l'été. Neymar a envie de rester au PSG. Il y est très heureux », a-t-elle insisté.

« Je vais donner le meilleur de moi-même »