Mercato - Real Madrid : Les vérités d'Achraf Hakimi sur son départ du Real !

3 mai 2021

L'été dernier, Achraf Hakimi ne s'est finalement pas installé au Real Madrid. Le Marocain s'est engagé avec l'Inter, avec qui il vient d'être sacré champion. Néanmoins, le latéral de 22 ans aurait aimé que cela se passe différemment.

Après un prêt fructueux de deux ans du côté du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est revenu au Real Madrid. Si l’on pensait que Zinédine Zidane allait lui donner sa chance après l’avoir lancé en 2017, les Merengue ont finalement décidé de se séparer du Marocain qui s’est engagé avec l’Inter l’été dernier contre 40M€. Un choix visiblement judicieux pour le latéral de 22 ans qui a vu Antonio Conte énormément compter sur lui (41 rencontres toutes compétitions confondues jusque-là). Achraf Hakimi vient même d’être sacré champion d’Italie avec les Nerazzuri , dont il est l’un des grands artisans. Néanmoins, l’ancien de la Casa Blanca nourrirait quelques regrets.

« J’aurais adoré rester là-bas et me battre pour ma place »