Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à prendre une terrible décision pour son avenir ?

Publié le 3 mai 2021 à 9h00 par La rédaction

Chaque jour qui passe renforce l’incertitude autour de l’avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid. Et pour l'entraîneur merengue, un départ ne serait visiblement pas à exclure.

Si le premier passage de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid avait tout du rêve parfait, le second est, lui, bien plus compliqué. Si elle remporte la Liga en 2020, la Casa Blanca n’est plus impériale en Ligue des champions depuis le retour du Français. Cette saison, Zinédine Zidane peut toujours remporter le championnat, où il est bien placé, et la Ligue des Champions, où il est en demi-finale.

Zizou veut gagner des titres