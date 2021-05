Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace à 4M€ pour ce crack suivi par Zidane ?

Publié le 3 mai 2021 à 7h00 par La rédaction

Suivi par le Real Madrid, Dusan Vlahovic réalise une très bonne saison. La Fiorentina ferait tout pour le prolonger avec de solides arguments.

En difficulté sportive cette saison en Serie A, la Fiorentina peut remercier le jeune Dusan Vlahovic de n'être « que » quatorzième de première division italienne à quelques journées de la fin. Découvert l'an passé, l'attaquant Serbe se régale sous le maillot de La Viola pour sa deuxième saison en pro seulement. Alors que sa pépite est déjà suivie par les plus grands d'Europe, la Fiorentina craint le pire, mais compte bien se défendre sur ce dossier.

Vlahovic bientôt prolongé ?