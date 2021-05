Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’était la guerre entre Lionel Messi et Bartomeu !

Publié le 3 mai 2021 à 5h15 par T.M.

L’été dernier, Lionel Messi était remonté contre la direction du FC Barcelone au point de réclamer son départ. Et entre l’Argentin et Josep Maria Bartomeu, ancien président blaugrana, c’était tendu…

Depuis son plus jeune âge, Lionel Messi porte le maillot du FC Barcelone. Une très belle histoire qui aurait très bien pu se terminer l’été dernier. En effet, l’Argentin avait lâché une véritable bombe en envoyant un burofax à sa direction pour réclamer son départ. Une envie motivée notamment par le climat autour du Barça et de gros désaccords avec la direction blaugrana et notamment Josep Maria Bartomeu. Au final, cela ne s’est pas soldé par un divorce, mais la colère de Messi était bel et bien réelle.

Messi était remonté