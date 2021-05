Foot - PSG

PSG : Neymar en remet une couche avant le choc face à Manchester City !

Publié le 3 mai 2021 à 19h15 par La rédaction

Avant le choc contre Manchester City de ce mardi soir, Neymar a tenu à faire passer un nouveau message fédérateur à ses partenaires, ainsi qu'aux supporters du PSG.

Cette semaine, le PSG aura pour mission de se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive et ainsi entrer dans l'histoire de la compétition. Pour cela, les Parisiens pourront compter sur leur maître à jouer, Neymar. Sa parole est rare dans les médias mais avant la demi-finale retour contre Manchester City, Neymar a été une nouvelle fois questionné sur la rencontre et le choc qui attend le PSG à l'Etihad Stadium. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le numéro 10 du PSG est plus que déterminé avant cette rencontre.

Neymar prêt à partir au combat