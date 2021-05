Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente de recruter un «joueur d’exception» !

Publié le 4 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM s'intéresserait à Thiago Almada, un spécialiste du football argentin encense le milieu de terrain de Vélez Sarsfield.

« Je n’aime pas parler des noms tant que l’opération n’est pas faite. C’est normal que la presse sorte des noms. Ce que je peux confirmer, c’est qu’on travaille beaucoup pour se positionner sur les joueurs qui sont nos premiers choix. On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs. Il y aura des pépites, mais aussi des joueurs d’expérience ». Récemment interrogé sur l'intérêt de l'OM pour Thiago Almada, Pablo Longoria ne démentait les informations sorties à ce sujet. Et si le le club phocéen réussit à recruter le jeune argentin, ce serait un énorme coup comme l'explique au Phocéen le spécialiste du compte Cancha Argentina Nico De la Rua.

«C'est l'avenir du football argentin à son poste»