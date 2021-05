Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une aide précieuse pour Milik !

Publié le 4 mai 2021 à 2h30 par A.M.

Ancien attaquant de Guingamp, Marek Jozwiak s'est prononcé sur la situation d'Arkadiusz Milik et lui conseille de rester à l'OM.

Prêté cet hiver à l'OM, Arkadiusz Milik pourrait toutefois partir dans les prochaines semaines. Et pour cause, même si son transfert définitif est quasiment automatique, le Polonais disposerait d'un accord pour quitter le club phocéen cet été si jamais une offre d'un grand club était transmise. Le montant de cette offre reste encore incertain et varie entre 12 et 20M€ selon les sources. Toutefois Marek Jozwiak, ancien attaquant de Guingamp, conseille à son compatriote de rester à l'OM.

«L’OM est une très bonne option pour la suite de sa carrière»