Mercato - OM : Le choix d'Arkadiusz Milik était loin de faire l'unanimité...

Publié le 3 mai 2021 à 18h10 par La rédaction

Dans sa longue et douloureuse quête du grand attaquant, l’OM s’est offert les services d’Arkadiusz Milik cet hiver. Prêté par Naples, tout le monde n’était pas d’accord avec le choix du Polonais.

Depuis des années, l’OM cherche un attaquant capable de donner du poids offensivement à son équipe. Après les échecs Valère Germain, Kostas Mitroglou ou encore Dario Benedetto, le club phocéen a tenté le pari Arkadiusz Milik. Arrivé à Naples en 2016, l’attaquant polonais a connu une première partie de saison blanche, avant d’être prêté à Marseille, lors du dernier mercato hivernal. Depuis son arrivée fin janvier, il est presque toujours titulaire.

Titulaire et efficace à Marseille