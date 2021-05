Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin prêt à jouer un vilain tour à Sampaoli ?

Publié le 5 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Du côté de l’OM, Jorge Sampaoli voudrait absolument conserver Florian Thauvin. Mais ce dernier pourrait bien en décider autrement…

Où jouera Florian Thauvin la saison prochaine ? Alors que fin de cet exercice approche, l’avenir du joueur de l’OM, dont le contrat expire en juin, est toujours incertain. Longtemps annoncé sur le départ, le champion du monde pourrait finalement rester sur la Canebière. En effet, l’arrivée de Jorge Sampaoli et la promotion de Pablo Longoria ont changé beaucoup de choses pour Thauvin. D’ailleurs, l’Argentin ferait actuellement le forcing pour retenir son joueur. Mais qu’en dira Florian Thauvin ?

« Ça pèse dans son esprit… »