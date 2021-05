Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un incroyable retour de Bouna Sarr ? La réponse !

Publié le 4 mai 2021 à 13h10 par A.M.

Transféré au Bayern Munich l'été dernier, Bouna Sarr joue peu en Bavière. Toutefois, un retour de l'ancien Messin à l'OM n'est pas d'actualité.

Reconverti latéral droit à l'OM, Bouna Sarr s'est offert une jolie cote sur le marché grâce à ses prestations à son nouveau poste. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de rejoindre le Bayern Munich l'été dernier contre un chèque de 10M€. Toutefois, malgré une pré-saison aboutie et trois titularisations lors des quatre premières journées de Bundesliga, Bouna Sarr est rapidement rentré dans le rang. En effet, l'ancien joueur de l'OM n'a été utilisé qu'à quatre reprises lors des 24 dernières sortie du Bayern en Championnat. Au total, il n'a disputé que 14 rencontres toutes compétitions confondues pour un temps de jeu de 782 minutes, ce qui en fait seulement le 17e joueur le plus utilisé par Hans-Dieter Flick, loin des 2 744 minutes disputées par Benjamin Pavard, son concurrent direct dans le couloir droit de la défense.

Pas de retour à l'OM pour Bouna Sarr