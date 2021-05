Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’agite en coulisse pour Memphis Depay !

Publié le 4 mai 2021 à 11h00 par Th.B.

Dans les petits papiers de Ronald Koeman, Memphis Depay verrait ses soutiens se multiplier au FC Barcelone et notamment en raison de sa polyvalence et du contexte économique actuel.

Réclamé par Ronald Koeman depuis sa nomination en août dernier à ses dirigeants que ce soit en privé ou en public, Memphis Depay serait plus proche que jamais du FC Barcelone. La cause ? Sa situation contractuelle avec l’OL dans un premier temps. En effet, l’international néerlandais voit son contrat arriver à expiration en juin prochain et rien ne laisserait entendre qu’à l’instant T, une prolongation soit dans les tuyaux. Au contraire, son départ se préciserait et son arrivée au FC Barcelone deviendrait plus clair les jours passants. Alors qu’un entretien entre son représentant et Mateu Alemany, en charge de la section sportive du FC Barcelone aurait eu lieu en avril dernier. D’après Mundo Deportivo , Memphis Depay se serait rendu à Barcelone la semaine dernière.

Le Barça finalement chaud pour Memphis Depay ?