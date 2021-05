Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille féroce attend Leonardo pour cette piste à 0€ !

Publié le 4 mai 2021 à 7h45 par La rédaction

Alors qu'Alessandro Florenzi pourrait retrouver l'AS Rome cet été, la piste Elseid Hysaj prendrait de plus en plus d'épaisseur du côté du PSG. Cependant, Leonardo devrait se frotter à la Juventus et à l'Atlético pour le latéral droit du Napoli.

Le visage du Paris Saint-Germain devrait changer la saison prochaine, notamment en défense. Alessandro Florenzi pourrait ne pas être gardé car Leonardo ne serait pas sûr de lever l’option d’achat de 9M€. Elseid Hysaj, qui serait dans le viseur du directeur sportif du PSG, pourrait donc prendre la succession d'Alessandro Florenzi cet été. Toutefois, la bataille devrait être rude pour le défenseur du Napoli, qui sera en fin de contrat le 30 juin.

La Juve et l’Atlético dans la course pour Hysaj