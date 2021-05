Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale dans les tuyaux pour… Varane !

Publié le 4 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Semblant formuler un intérêt pour Raphaël Varane, le PSG semble être dans l’obligation de mettre la main à la poche pour le défenseur du Real Madrid, les dirigeants merengue souhaitant récolter la somme de 85M€ pour le champion du monde.

Après dix saisons effectuées au Real Madrid, Raphaël Varane cultiverait des envies d’ailleurs. C’est du moins ce que As révélait ces dernières semaines en soulignant la volonté de Varane de réclamer un bon de sortie à ses dirigeants à la fin de la saison. Une situation qui aurait alerté le PSG, Leonardo étant toujours à la recherche d’un défenseur central et étant destiné à passer à côté de David Alaba très proche du Real Madrid. Cependant, le PSG serait contraint de se frotter à Chelsea et à Manchester United comme Christian Falk l’a récemment assuré.

85M€ ou rien pour Varane ?