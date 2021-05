Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Zidane se joue maintenant !

Publié le 4 mai 2021 à 3h45 par T.M.

Les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Zinedine Zidane. Et à propos de ce flou, on pourrait bien y voir plus clair très prochainement.

Mis en danger à plusieurs reprises cette saison, Zinedine Zidane a toujours réussi à s’en sortir et à conserver son poste d’entraîneur du Real Madrid. Toutefois, à l’issue de cet exercice, l’issue pourrait bien être différente. Malgré un contrat allant jusqu’en 2022, Zidane pourrait s’arrêter là, surtout si la fin de saison tournait mal pour la Casa Blanca. En effet, sur le plateau d’ El Chiringuito , Josep Pedrerol a fait savoir : « Zidane décidera de quitter le Real Madrid dans le cas où il ne gagne rien ».

Des titres pour Zidane ?

Pour continuer à voir Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, il faudra donc le voir soulever des trophées dans les prochaines semaines. En est-il capable ? Alors que la Casa Blanca est toujours en course en Liga et en Ligue des Champions, elle n’est toutefois pas en ballotage favorable. En effet, en championnat, le Real Madrid n’a pas son destin entre les mains, au contraire de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, après un match nul (1-1) à Madrid contre Chelsea, les Merengue devront donc aller chercher un résultat à Londres pour croire à un nouveau sacre européen.