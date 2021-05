Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos pourrait plomber ce dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 3 mai 2021 à 20h10 par A.D.

Alors que son engagement avec le Real Madrid expirera le 30 juin, Lucas Vazquez serait dans le collimateur du PSG en vue d'une arrivée libre cet été. Dans la même situation contractuelle que Lucas Vazquez, Sergio Ramos pourrait anéantir les plans de Leonardo s'il venait à prolonger avec le club emmené par Zinedine Zidane.

Pour pallier le départ de Thomas Meunier, parti librement au Borussia Dortmund l'été dernier, Leonardo a décidé de miser sur Alessandro Florenzi. Toutefois, le latéral droit de l'AS Rome pourrait quitter le PSG à la fin de la saison, et ce, parce qu'il est prêté avec option d'achat. En effet, Alessandro Florenzi pourrait retrouver les Giallorossi cet été si Leonardo, le directeur sportif du PSG, ne levait pas sa clause à 9M€. En prévision d'un possible départ d'Alessandro Florenzi, Leonardo aurait déjà sondé le marché et identifié le profil de Lucas Vazquez, repositionné en tant que latéral droit par Zinedine Zidane cette saison et en fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid. Toutefois, le PSG pourrait voir ses espoirs de recruter l'international espagnol être brisés par Sergio Ramos.

L'avenir de Lucas Vazquez dictée par Sergio Ramos ?