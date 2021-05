Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution inattendue pour remplacer Ramos et Varane ?

Publié le 3 mai 2021 à 12h00 par La rédaction

Cet été, le Real Madrid pourrait perdre gros avec les départs de Raphaël Varane et Sergio Ramos. En quête d'un renfort en défense centrale, la Casa Blanca pourrait finalement déjà avoir la solution entre les mains.

Si le Real Madrid s’active sur le marché des transferts pour se renforcer en vue de la saison prochaine, le club madrilène pourrait perdre gros cet été. Alors que David Alaba va rejoindre la Casa Blanca à la fin de la saison, Sergio Ramos, lui, pourrait quitter le club. Son contrat se termine en juin prochain, et pour le moment le défenseur de 35 ans n’a toujours pas prolongé. Si Florentino Pérez se démène comme un diable, aucun accord n’a encore été trouvé entre le clan Ramos et la direction du Real Madrid. Mais plus encore, Raphaël Varane pourrait aussi faire ses valises. Son bail expire en juin 2022 et, comme son coéquipier en défense, l’international tricolore n’a toujours pas trouvé d’accord autour d’une possible extension. La direction madrilène pourrait donc envisager une vente dès cet été pour éviter de le voir partir libre la saison suivante. Ainsi, Florentino Pérez se serait mis en quête d’un éventuel remplaçant.

Víctor Chust envisagé en cas de départ de Varane ou Ramos