Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a été radical pour le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 3 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

Cristiano Ronaldo chercherait une porte de sortie pour quitter la Juventus. Mais ce ne sera pas le Real Madrid, qui ne serait pas intéressé par un retour du Portugais.

L’histoire entre Cristiano Ronaldo et le Real Madrid avait tout du conte de fée. En neuf ans avec les Merengue , la star portugaise a pulvérisé certains records et remporté quatre de ses cinq Ligue des champions. En 2018, après avoir remporté sa dernière coupe aux grandes oreilles, Cristiano Ronaldo quitte toutefois le Real Madrid pour la Juventus. S’il reste la star de son effectif et de son championnat, l’attaquant n’est plus aussi brillant que dans la capitale espagnole.

Un bilan moins impressionnant qu’au Real Madrid