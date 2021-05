Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Cristiano Ronaldo déjà identifié ?

Publié le 3 mai 2021 à 14h10 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo, le joueur de la Juventus saurait d’ores où il veut aller…

Actuellement, Cristiano Ronaldo est sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus. Toutefois, selon certains, le Portugais pourrait ne pas aller jusqu’au bout de son engagement puisqu’il pourrait faire ses valises dès cet été. A ce propos, il a été annoncé que le quintuple Ballon d’Or pourrait rebondir au PSG, au Real Madrid ou encore à Manchester United. Toutefois, concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo, Claudio Raimondi a été clair, le départ n’est pas pour maintenant… mais pour dans quelques mois.

Retour à la cas départ ?