Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre à prévoir pour l’arrivée de Camavinga ?

Publié le 3 mai 2021 à 11h00 par T.M.

Depuis l’été dernier, il est annoncé que le Real Madrid fait les yeux doux à Eduardo Camavinga. Toutefois, aujourd’hui, il semblerait que l’arrivée du joueur de Rennes soit moins évidente qu’auparavant. Explications.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Rennes, Eduardo Camavinga ne semble pas enclin à prolonger. Ainsi, pour éviter un départ libre dans un an, les Bretons pourraient se résoudre à vendre leur joyau cet été et cela devrait se bousculer pour l’international français. Outre l’intérêt du Bayern Munich, il est annoncé depuis plusieurs mois que le Real Madrid apprécie Camavinga. Ainsi, à l’approche du mercato estival, une offensive de la Casa Blanca est attendue. Néanmoins, à en croire les informations de AS , Florentino Pérez pourrait finalement opter pour une autre solution.

Une solution en interne pour le Real Madrid ?