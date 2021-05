Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ à prévoir pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 3 mai 2021 à 13h15 par T.M.

Face à la saison ratée de la Juventus, l’avenir de Cristiano Ronaldo s’est assombri. Faut-il alors s’attendre à un départ du Portugais ?

Eliminée en huitième de finale de la Ligue des Champions et ayant laissé sa couronne de championne d’Italie à l’Inter Milan, la Juventus réalise une saison compliquée. Des résultats décevants qui ont d’ailleurs jeté un froid sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. A 36 ans et malgré un contrat qui court jusqu’en 2022, il a été annoncé que le Portugais pourrait faire ses valises cet été afin d’assouvir sa soif de trophées loin de Turin. Et les rumeurs ont été nombreuses puisque Cristiano Ronaldo a été annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid ou encore de Manchester United.

« Cristiano Ronaldo n’a pas l’intention de quitter la Juventus »