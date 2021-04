Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 mai 2021 à 1h45 par A.C.

Annoncé proche d’un départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait bien rebondir au Paris Saint-Germain.

Alors que Lionel Messi se retrouve à quelques semaines de la fin de son contrat, son rival Cristiano Ronaldo pourrait également changer de club. Agacé par l’énième échec de la Juventus en Ligue des Champions, le Portugais aurait des envies d’ailleurs. Trois clubs semblent pouvoir l’accueillir cet été : le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester United. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Cristiano Ronaldo aurait déjà tranché, puisqu’il souhaiterait retrouver Old Trafford et les Red Devils . Pour cela, il serait même disposé à baisser son salaire...

Le PSG, la seule solution pour Cristiano Ronaldo ?