Mercato - PSG : La vérité éclate pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 3 mai 2021 à 14h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, le flou entoure l’avenir de Cristiano Ronaldo. Mais désormais, on en saurait plus concernant les plans de l’attaquant de la Juventus pour la suite de sa carrière.

Cette saison, la Juventus est tombée de très haut. En effet, la Vieille Dame a été, une nouvelle fois éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, une compétition à laquelle elle pourrait ne pas prendre part la saison prochaine. En effet, actuellement, les hommes d’Andrea Pirlo sont à la lutte en Serie A pour accrocher l'un des tickets qui reste, ayant déjà laissé leur titre de champion d’Italie à l’Inter Milan. Un échec qui vient totalement relancer la projet de la Juventus et cela vaut notamment pour Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais dispose d’un contrat jusqu’en 2022, il pourrait ne pas rester jusque-là. En effet, à 36 ans, CR7 pourrait aller tenter de gagner ailleurs, tandis que la Juventus pourrait ne pas le retenir puisque cela économiserait un salaire XXL, ce qui n’est clairement pas négligeable dans le contexte actuel. L’avenir de Cristiano Ronaldo est donc flou que jamais et ces dernières semaines, les rumeurs se sont multipliées. Il a notamment été question d’un possible retour au Real Madrid ou à Manchester United, tandis que le quintuple Ballon d’Or a, une fois n’est pas coutume, encore été lié au PSG.

Le départ n’est pas pour maintenant…

Où jouera donc Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Tout le monde cherche la réponse et Claudio Raimondi pourrait bien d’ores et déjà l’avoir. En effet, le journaliste de Sport Mediaset a apporté de grosses réponses concernant l’avenir du joueur de la Juventus. Ainsi, rapporté par Calciomercato.com , il a tout d’abord assuré : « Cristiano Ronaldo n’a pas l’intention de quitter la Juventus. Il veut honorer son contrat jusqu’en 2022. Un retour en Espagne n’est pas une hypothèse concrète alors que Manchester United n’a pas les finances pour une telle opération. Il n’y a aucune condition pour que Cristiano Ronaldo quitte la Juventus, même pour des raisons personnelles liées à ses sponsors ».

