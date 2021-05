Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible confidence de Rabiot sur son départ du PSG !

Publié le 4 mai 2021 à 2h15 par A.M.

Interrogé sur son arrivée à la Juventus durant l'été 2019, Adrien Rabiot reconnaît que c'était un énorme changement dans sa carrière.

Formé au PSG et promis à une place importante dans le projet parisien, Adrien Rabiot a finalement rejoint la Juventus en 2019 après avoir refusé de prolonger son contrat. Arrivé libre à la Vieille Dame après avoir été placardisé par Thomas Tuchel à la demande d'Antero Henrique, Adrien Rabiot a connu des débuts compliqués avant de s'intégrer. Il reconnaît d'ailleurs de son arrivée à la Juve fut un énorme changement dans sa carrière..

«C’est un changement important à tous les niveaux»