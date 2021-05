Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences d’Adrien Rabiot sur son départ à la Juventus !

Publié le 3 mai 2021 à 16h10 par T.M.

A l’été 2019, Adrien Rabiot quittait le PSG pour filer à l’étranger, s’engageant avec la Juventus. Un changement sur lequel est revenu l’international français.

Formé au PSG à l’instar de Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot avait tout pour réussir au sein du club de la capitale. Toutefois, pour le milieu de terrain, l’aventure parisienne a tourné au clash. Ne voulant pas prolonger avec le PSG, le Français a fini par être écarté pendant près d’une saison. Rabiot a alors dû prendre son mal en patience pour s’en aller. Ainsi, à l’été 2019, une fois que son contrat avec les Parisiens avait expiré, le joueur de 26 ans a pu s’en aller et s’engager où il le souhaitait. Et c’est à l’étranger qu’il a décidé de s’engager en signant un contrat avec la Juventus.

« En arrivant, je me considérais déjà comme un grand garçon »