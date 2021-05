Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Hakimi lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 3 mai 2021 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2021 à 20h07

Récent champion d'Italie avec l'Inter, Achraf Hakimi a quitté le Real Madrid l'été dernier pour rejoindre les Nerazzurri. Interrogé sur son protégé, l'agent Martin Camano a lâché un gros indice sur son avenir.

Si le choix de rejoindre l'Inter l'été dernier pouvait paraître surprenant pour certains, Achraf Hakimi a démontré cette saison qu'il ne s'était pas trompé en rejoignant la bande à Antonio Conte. Passé d'un jeu très offensif à Dortmund à un jeu beaucoup plus tactique et défensif à l'Inter, le doute était permis, surtout quand on connaît les qualités de contre-attaquant du Marocain. Lui qui aurait aimé rester au Real Madrid, comme il l'a confié à El Chiringuito, ne regrette pas son arrivée en Italie et son avenir semble déjà scellé.

Hakimi et Lautaro loin d'un départ ?