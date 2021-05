Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La semaine qui peut absolument tout changer pour Mbappé...

Publié le 3 mai 2021 à 17h50 par La rédaction

Avec un déplacement à Manchester mardi et un Lens-Lille vendredi soir, la semaine de Mbappé s’annonce chargée. Si le PSG se qualifie et que Lille ne l’emporte pas, les dirigeants parisiens pourraient faire un pas de plus vers la prolongation de leur poulain.

A la fin d’une saison déjà bien remplie, Kylian Mbappé semble attaquer la semaine la plus importante de cet épisode 2020-2021. Demain soir, les Parisiens se déplacent à Manchester City pour jouer leur demi-finale retour après la défaite 1-2 au Parc mercredi dernier. Et dès dimanche, Paris sera en Bretagne pour affronter Rennes et continuer à mettre la pression sur le LOSC qui va à Lens vendredi. En Ligue des Champions et en Ligue 1, Mbappé peut tout gagner comme tout perdre. Car la semaine qui vient de se boucler a été très frustrante pour l’ancien joueur de l’AS Monaco. Invisible ou presque contre Manchester City, il n’a même pas tenté une seule frappe du match… Mbappé a été pris dans la tenaille anglaise, bien tenu par une charnière Stones / Dias qui n’a pas laissé une miette au Français. Et même s’il a joué les 90 minutes, il a fini cette demi-finale aller avec une petite gêne au mollet. Laissé au repos samedi après-midi contre Lens, il a observé la difficile victoire 2-1 de ses coéquipiers. Depuis, Mbappé n’a toujours pas repris l’entraînement collectif mais devrait participer à la séance prévue ce lundi à l’Ethiad Stadium. Mardi soir, l’international français sera attendu au tournant dans un match qui peut tout changer pour la fin de saison parisienne et dans la sienne...

Une semaine parfaite ?

Car outre une qualification en finale de Ligue des Champions et un titre de champion de Ligue 1, la semaine de Kylian Mbappé a un autre intérêt : sa prolongation de contrat. Depuis des mois, tout traîne en coulisses concernant l’avenir de la star du PSG. Il est toujours pisté par le Real Madrid, son club de cœur, mais est encore en réflexion pour voir s’il reste ou non à Paris, le club de sa ville. Deux choix de roi qui pourraient s’éclaircir à la fin de cette semaine décisive. Si le PSG se qualifie en finale, le joueur de 22 ans n’aurait aucune raison de plier bagages. Malgré tout, Doha aura tout intérêt à accélérer les choses pour boucler au plus vite ce dossier prioritaire car le Real reste à l’affut. Mais si City conserve son avantage et arrache son ticket pour Istanbul, alors la donne change complètement. Car les yeux des dirigeants du PSG seront également rivés sur le stade Bollaert vendredi soir. Le LOSC, leader de Ligue 1, se déplace chez son voisin pour le derby du Nord. Une rencontre capitale pour la course au titre et indirectement pour l’avenir de Kylian Mbappé. Dans le meilleur des cas pour Paris, ils se qualifient en finale demain et voient Lens tenir Lille en échec. Suffisant pour permettre au PSG de croire au quadruplé championnat, Ligue des Champions, Coupe de France et… prolongation de Kylian Mbappé.