Mercato - PSG : La réponse tombe pour cet échec de Leonardo !

Publié le 3 mai 2021 à 20h15 par T.M.

La saison prochaine, Dayot Upamecano évoluera donc au Bayern Munich. Et alors que le PSG semblait avoir des vues sur l’international français, celui-ci en a donc décidé autrement et il s’est justifié.

Excellent avec le RB Leipzig, Dayot Upamecano avait attiré l’intérêt des plus grands clubs européens. Au PSG, Leonardo était notamment tombé sous le charme de l’international français. Depuis l’été dernier, le directeur sportif parisien tente de convaincre le défenseur central, formé à Valenciennes, de revenir dans l’Hexagone. Mais il n’en sera rien. En effet, Upamecano s’est d’ores et déjà mis d’accord avec le Bayern Munich, qui a accepté de lever sa clause libératoire, fixée à 42M€. Le joueur de 22 ans continuera donc à évoluer en Allemagne, ce qui était une évidence pour lui.

« J’avais des offres à l’étranger, mais… »