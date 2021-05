Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conditions sont fixées pour le retour de Neymar au Barça !

Publié le 3 mai 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que la presse catalane annonce que Neymar aimerait de nouveau effectuer son grand retour au FC Barcelone, son éventuel come-back en Catalogne dépendra avant toute chose du prix auquel le PSG sera prêt à le laisser partir.

Et si Neymar était actuellement en train de faire faux-bond au PSG ? Cette hypothèse n’est désormais plus à écarter malgré l’accord trouvé entre les deux parties pour une prolongation de son contrat jusqu’en 2026 comme nous vous l’avons annoncé. En effet, la presse catalane affirme depuis maintenant plusieurs jours que les envies de retour au FC Barcelone de Neymar se seraient ravivées et que le club catalan ne serait évidemment pas contre l’idée de rapatrier son ancien numéro 11. Seulement voilà, le club catalan n’aurait qu’une très faible marge de manoeuvre en l’état avec le numéro 10 du PSG, et ce malgré la fin de son contrat actuel le 30 juin 2022.

Tout dépendra du prix pour un Barça qui devra vendre