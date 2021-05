Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a fixé des exigences colossales pour Varane !

Publié le 3 mai 2021 à 22h00 par La rédaction

Blessé aux adducteurs, Raphael Varane va manquer la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea et est dans le flou quant à son avenir. Alors que le Real Madrid serait prêt à le laisser partir pour la somme de 85M€, rien ne serait encore acté pour le défenseur français.

Raphael Varane s’est blessé au pire moment, touché aux adducteurs et forfait pour la demi-finale retour contre Chelsea ce mercredi, le champion du monde français se trouve dans une posture plutôt délicate. Tout d’abord, sur le côté sportif, où il ne pourra pas aider ses camarades à atteindre une nouvelle finale de Ligue des Champions. Ensuite, Raphael Varane ne sait pas vraiment ce qu’il va se passer quant à son avenir et s’il continuera ou non son aventure au Real Madrid. Le club espagnol lui aussi serait dans l'incertitude la plus totale, mais dans tous les cas, il ne compterait pas lâcher son défenseur à n’importe quel prix.

Un transfert à 85M€ pour Raphaël Varane ?