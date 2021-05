Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La pression monte pour Sergio Ramos !

Publié le 4 mai 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid n’aurait pas concrètement enclenché une offensive pour prolonger le contrat de Sergio Ramos, une légende vivante du club merengue a un souhait fort pour l’avenir du capitaine madrilène.

Sergio Ramos (35 ans) pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. En effet, alors que le 30 juin prochain le capitaine merengue sera libre de s’engager avec le club de son choix, Florentino Pérez et le comité de direction de la Casa Blanca n’auraient à ce jour pas formulé d’offre concrète et manuscrite pour que le défenseur espagnol puisse réfléchir ou non à l’idée de prolonger son aventure madrilène initiée en 2005. Le feuilleton Ramos fait beaucoup parler en Espagne, et Fernando Hierro a un avis bien tranché sur la situation du capitaine du Real Madrid.

« Qu'il termine sa carrière ici »