Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle sortie forte sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 3 mai 2021 à 21h00 par La rédaction

Sergio Ramos arrive en fin de contrat avec le Real Madrid. Alors que la situation incertaine du capitaine merengue commence à faire grand bruit, la légende espagnole Fernando Hierro n'a pas hésité à prendre position sur ce dossier.

Depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos est en discussions avec le Real Madrid pour négocier une éventuelle prolongation de contrat. À quelques semaines de la fin de son aventure probable avec les Merengue, le capitaine emblématique de la Casa Blanca n'est toujours pas parvenu à trouver d'accord pour signer un nouveau contrat avec le club dans lequel il a tout gagné. Pire encore, les relations avec Florentino Perez commenceraient même à se tendre.

«Je voudrais qu'il continue et qu'il termine sa carrière ici»