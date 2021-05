Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux nouveaux obstacles pour ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 2 mai 2021 à 20h10 par A.C.

Avec Alessandro Florenzi toujours plus proche d’un départ du PSG, Leonardo regarde une nouvelle fois en Italie pour recruter un latéral droit.

Le visage du Paris Saint-Germain devrait changer la saison prochaine, notamment en défense. Déjà, Alessandro Florenzi ne devrait pas être gardé. La Gazzetta dello Sport a en effet récemment annoncé que Leonardo ne souhaiterait pas lever l’option d’achat de 9M€, lui permettant de garder le joueur prêté par l’AS Roma. Il aurait ainsi commencé à chercher un successeur à Florenzi... et il pourrait une nouvelle fois trouver son bonheur en Italie !

Séville et l’Atlético également dans le coup pour Hysaj