Mercato - Barcelone : L'énorme ultimatum de Messi à Laporta pour son avenir !

Publié le 2 mai 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait partagé entre une prolongation avec le FC Barcelone et un départ vers le PSG. Alors qu'il aurait déjà une offre de Leonardo entre les mains, La Pulga aurait fixé une condition claire à Joan Laporta pour renouveler avec le Barça. Selon la presse espagnole, Lionel Messi voudrait que son président recrute Sergio Agüero cet été, et pas Memphis Depay.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait souhaité quitter le FC Barcelone et l'aurait fait savoir à sa direction via un burofax. Malgré son intention de partir, La Pulga ne serait pas parvenue à obtenir un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Mais aujourd'hui la donne a totalement changé, puisque Lionel Messi est désormais maitre de son destin. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine du FC Barcelone peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier, et ce, pour un départ libre et gratuit cet été. Alors qu'il serait toujours dans le doute quant à son avenir, Lionel Messi n'aurait pas encore scellé son avenir. En effet, La Pulga préférerait se concentrer sur les échéances de fin de saison avec le Barça et trancher pour son futur lorsque les compétitions seront terminées. Malgré tout, le PSG, qui espérerait l'accueillir cet été, serait déjà passé à l'action pour faire vaciller Lionel Messi. D'après les dernières indiscrétions de Marcelo Bechler, divulguées sur TNT Sports Brésil , Leonardo aurait formulé une offre à la star argentine. Une proposition de contrat de deux saisons, plus une en option, d'après le journaliste brésilien. Et pour ne pas voir Lionel Messi quitter le Barça pour le PSG dans un avenir proche, ses anciens partenaires catalans ont tenté de le convaincre de finir sa carrière dans le club blaugrana. C'est le cas par exemple de Daniel Alves, ex-pensionnaire du PSG et du FC Barcelone.

Lionel Messi ne veut pas de Memphis Depay

Lors d'un entretien accordé au Guardian , Dani Alves a milité clairement pour que Lionel Messi reste au FC Barcelone. « J’ai dit plusieurs fois à Messi qu’il était né pour être un joueur du FC Barcelone et que le FC Barcelone était né pour être son club. Auparavant, il m’a conseillé, donc je peux faire pareil pour lui. Une fois, il m’a dit de rester à Barcelone car il n’y a pas de meilleur endroit. Il m’a demandé où je pouvais être plus heureux, donc je suis resté. Maintenant, je lui rappelle cette conversation où un bon ami (Mess ndlr) m’a dit que Barcelone était le meilleur endroit. Quand vous quittez le Barça, vous réalisez à quel point c’est important » , a confié le latéral droit brésilien. Mais qu'en pense Lionel Messi ?

Messi prêt à tourner le dos au Barça pour Agüero ?