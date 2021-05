Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce détail colossal attendu par Laporta pour convaincre Messi !

Publié le 2 mai 2021 à 16h00 par K.V.

Dans le feuilleton Lionel Messi, Joan Laporta aurait pris la décision de temporiser afin de préparer un projet encore mieux réfléchi en fonction notamment des finances du FC Barcelone.

Alors que la prochaine période de mercato approche à grands pas, le feuilleton Lionel Messi ne cesse de prendre de l'ampleur. Et pour cause, son avenir est toujours incertain, l'Argentin ayant décidé d’attendre la fin de la saison pour réellement se pencher sur son avenir et pour prendre une décision. De quoi semer le doute chez les supporters du FC Barcelone, mais aussi attirer quelques prétendants qui espèrent récupérer Lionel Messi gratuitement, à l'instar du Paris Saint-Germain. Sauf que, d'un autre côté, cela permet aussi d'offrir à Joan Laporta le temps de peaufiner le projet qu'il va lui proposer pour le convaincre de rester. Le tout reposant sur un détail des plus importants.

Laporta attend des chiffres !