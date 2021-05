Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait une annonce claire à Florenzi !

Publié le 2 mai 2021 à 16h45 par A.C.

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier, Alessandro Florenzi ne devrait vraisemblablement pas être gardé par Leonardo.

Après des débuts fracassants, Alessandro Florenzi est peu à peu rentré dans le rang au Paris Saint-Germain. Ses errements défensifs sont en effet de plus en plus pointés du doigt et La Gazzetta dello Sport a révélé que Leonardo aurait décidé de ne pas lever son option d’achat, d’une valeur de 9M€. Ainsi, Florenzi devrait quitter le PSG pour retrouver son club de l’AS Roma, alors que Leonardo lorgne déjà de nouveaux latéraux droits, comme avec Hector Bellerin d’Arsenal.

Florenzi va revenir à l’AS Roma