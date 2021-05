Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une énorme menace dans le dossier Pogba !

Publié le 2 mai 2021 à 14h15 par K.V.

Prolongera, prolongera pas ? Du côté de Manchester United, convaincre Paul Pogba de rester serait la priorité. Même si une vente n'est pas exclue, et que les prétendants ne manquent pas, à l'instar du PSG, les dirigeants mancuniens espèrent pouvoir se servir d'un atout majeur.

À en croire les informations révélées par la presse anglaise, le feuilleton Paul Pogba serait amené à s'éclaircir d'ici peu. En effet, Manchester United aimerait de tout coeur parvenir à convaincre le milieu de terrain de 28 ans de prolonger et ce, avant l'Euro. Pour autant, les dirigeants mancuniens ne seraient pas contre une vente dès cet été si aucun accord ne venait à être trouvé ou si les exigences du principal concerné et de son agent devenaient excessives. Tout un tas d'informations pour dire que la situation de Paul Pogba n'est pas encore fixée. De quoi attirer les convoitises, son nom étant lié au Real Madrid, à la Juventus et au Paris Saint-Germain. Mais Manchester United n'a pas dit son dernier mot pour autant.

Solskjaer, pièce maitresse ?