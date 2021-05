Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a une belle carte à jouer pour cette nouvelle cible !

Publié le 4 mai 2021 à 7h00 par La rédaction

Intéressé par Nicolo Barella, le Real Madrid souhaiterait en faire le successuer de Luka Modric. Néanmoins, les merengue devraient faire face à la concurrence du FC Barcelone, de Manchester United, du Bayern ou encore de Tottenham.

Grand artisan du sacre de l'Inter en Serie A, Nicolo Barella affolerait l'Europe. Son style de jeu atypique pour un milieu récupérateur plairait beaucoup au Real Madrid, qui aimerait en faire le successeur de Luka Modric pour la saison 2022/2023. Les Madrilènes souhaiteraient recruter l'italien cet été et le laisser une saison à l'Inter en prêt afin de préparer le terrain du côté de Madrid et soigner ainsi la sortie de Luka Modric. Mais le Real ne serait pas seul sur le dossier, loin de là...

Une concurrence colossale pour Barella, mais...