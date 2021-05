Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé va décider du transfert d'Haaland !

Publié le 4 mai 2021 à 13h00 par A.M.

Pour cet été, la priorité du Real Madrid sera de recruter Kylian Mbappé. Toutefois si le PSG ferme la porte à un départ de son attaquant, le club merengue relancera le dossier Haaland.

Présentés comme les successeurs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé affolent les compteurs, notamment en Ligue des Champions. Par conséquent, les deux attaquants devraient animer le marché cet été. Le Norvégien est convoité par le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea et Manchester City tandis que le numéro 7 du PSG est le grand objectif du club merengue . Mais les dirigeants madrilènes vont devoir trancher car il sera impossible de recruter les deux jeunes attaquants cet été compte tenu du contexte économique.

Si le Real ne peut pas recruter Mbappé cet été, Haaland sera la priorité