Mercato - PSG : Neymar pourrait faire un effort colossal... pour rejoindre le Barça !

Publié le 4 mai 2021 à 12h15 par A.M.

Le contrat de Neymar s'achève en juin 2022 au PSG et le FC Barcelone continuerait son forcing en coulisses pour rapatrier le Brésilien cet été. Et le joueur pourrait même faire un gros effort.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar est tombé d'accord avec le PSG pour prolonger son bail qui court actuellement jusqu'en juin 2022. Avec son nouveau contrat, le Brésilien serait lié avec le PSG jusqu'en 2026 avec à la clé une option pour une saison supplémentaire. Par conséquent, Neymar pourrait s'associer à Paris jusqu'en 2027, date à laquelle il aurait 35 ans ce qui signifierait que le Brésilien puisse terminer sa carrière en Europe à Paris. Mais pour le moment, rien n'est officiel.

Neymar est conscient des difficultés du Barça