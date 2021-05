Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait jeté un énorme froid sur son avenir en interne !

Publié le 4 mai 2021 à 8h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar aurait bel et bien trouvé un accord pour prolonger son bail à Paris mais attendrait un signe du Barça pour définitivement acter son avenir à Paris.

L'avenir de Neymar continue de faire parler du côté du PSG. Et pour cause, le Brésilien, sous contrat jusqu'en juin 2022 à Paris n'a toujours pas prolongé son bail. L'optimisme serait présent en interne mais alors que tout semble bouclé concernant une prolongation, voilà plusieurs mois que la signature de Neymar en bas de son nouveau contrat se fait attendre. Une situation qui commence à semer le doute pour l'avenir du numéro 10 du PSG puisque s'il n'étend pas son bail, une vente cet été sera nécessaire afin d'éviter un départ libre dans un an.

Accord avec le PSG, mais Neymar attend le Barça