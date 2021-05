Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec se profile pour un joli coup au Real Madrid !

Publié le 4 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à Lucas Vazquez pour cet été, le latéral du Real Madrid pourrait faire faux bond à Leonardo en choisissant de s’engager en faveur du Milan AC.

Reconverti en tant que latéral droit, Lucas Vazquez qui est un ailier de formation, figurerait dans la short-list de Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG pourrait ne pas lever l’option d’achat de 9M€ fixée dans le prêt d’Alessandro Florenzi à la fin de la saison. Et quand bien même le dirigeant parisien décidait de le faire, un nouveau latéral droit pourrait débarquer au PSG au cours du mercato estival. Le profil de Vazquez qui en plus d’être une bonne pioche sportivement parlant, l’est également d’un point de vue financier puisque son contrat au Real Madrid arrive à expiration en juin 2021.

Le Milan AC pour Lucas Vazquez ?