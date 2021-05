Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés sont déjà jetés pour ce joueur de Zidane !

Publié le 3 mai 2021 à 22h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lucas Vazquez serait suivi par le PSG et le Milan AC. Alors qu'il espérerait toujours prolonger avec le Real Madrid, l'ailier droit, reconverti latéral, aurait tout de même choisi sa prochaine destination en cas de départ. Selon la presse espagnole, Lucas Vazquez envisagerait de rejoindre les Rossoneri s'il ne trouvait pas un accord avec sa direction.

Alors qu'il sera libre de tout engagement le 30 juin, Lucas Vazquez ne manquerait pas de prétendants. En effet, le PSG et le Milan AC compteraient profiter de la situation contractuelle de l'ailier, reconverti latéral, droit du Real Madrid pour le récupérer gratuitement lors du prochain mercato estival. De son côté, Lucas Vazquez préférerait rester à la Maison-Blanche et y parapher un nouveau bail. Toutefois, en cas d'échec dans les négociations, il aurait déjà un point de chute préférentiel pour se relancer.

Direction le Milan AC pour Lucas Vazquez ?