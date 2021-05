Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait fixé son prix pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 mai 2021 à 11h15 par A.M.

Alors que le menace d'un départ de Kylian Mbappé existe toujours, le PSG pourrait réclamer entre 150 et 180M€ pour lâcher son Champion du monde.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail ce qui jette nécessairement un froid sur son avenir au PSG. Et pour cause, si le Champion du monde refuse d'étendre son bail, une vente cet été paraît inévitable afin d'éviter un départ libre dans un an. Pour le moment l'attaquant français est en pleine réflexion et reste focalisé sur la fin de la saison qui s'annonce très excitante entre la course pour le titre en Ligue 1, et les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de France.

Entre 150 et 180M€ pour Mbappé ?