Mercato - PSG : La Barça a fixé une énorme condition à Neymar !

Publié le 4 mai 2021 à 10h15 par A.M.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait toujours rapatrier Neymar, Joan Laporta aurait fait savoir au numéro 10 du PSG qu'il faudrait attendre la fin de la saison pour entamer des négociations et que le Barça devra vendre.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar a trouvé un accord pour prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2026 avec à la clé une option pour une saison supplémentaire. Toutefois, jusque-là aucune signature n'a été apposée en bas de son nouveau bail ce qui relance son avenir d'autant plus que le FC Barcelone serait toujours à l'affût en coulisses. Joan Laporta aurait même déjà fixé ses conditions à la star brésilienne.

Le Barça doit vendre pour recruter Neymar