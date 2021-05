Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourra-t-il retenir Mbappé en cas d'élimination contre City ?

Publié le 4 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG est incertain, une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions pourrait le faire vaciller et le pousser à aller voir ailleurs dès la fin de cette saison. Mais selon vous, Leonardo parviendra-il à retenir Kylian Mbappé malgré une sortie de route face à Manchester City ce mercredi soir ? C'est notre sondage du jour !

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Dans cette optique, Leonardo a déjà lancé les discussions avec l'entourage de son numéro 7 il y a plusieurs semaines pour tenter de conclure un accord pour une prolongation. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est pour le moment réticent à prolonger avec le PSG et fait trainer les choses. Alors qu'il veut garder la main mise sur son avenir et pouvoir partir dès qu'il le désire, Kylian Mbappé se refuse à étendre son bail avec le club parisien sur une longue période. Pour parapher un nouveau contrat, Kylian Mbappé revendique une seule année d'engagement ou une clause libératoire pour faciliter son départ. Par ailleurs, Kylian Mbappé accorde une importance très importante à la Ligue des Champions pour son avenir. Et alors que le PSG est actuellement en demi-finale de la C1, Leonardo a des arguments à faire valoir pour convaincre Kylian Mbappé de rempiler.

La demi-finale retour contre City décisive pour l'avenir de Mbappé ?